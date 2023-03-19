Застряг головою в банці: київські поліцейські врятували котика (відео)

Ймовірно, "пухнастик" потрапив у біду, коли шукав їжу.

Столичні поліцейські в Голосіївському районі врятували котика. Тваринка була дуже налякана, коли намагалася звільнитися.

Про це інформує пресслужба Патрульної поліції Києва.

"Охоронці порядку зупинились, щоб допомогти пухнастику. Інспектор Вадим Петрачук обережно зняв банку та звільнив чотирилапого. Врятований котик втік у двори", - йдеться в повідомленні.

Ймовірно, тваринка потрапила в біду, коли шукала їжу.

Раніше ми повідомляли, що в Києві поліцейські врятували цуценя, якого власниця морила голодом, поїла горілкою та била. У результаті собаку вилучили, а жінку покарали.

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