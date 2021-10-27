Застряг у драбині: у Київській області рятували 11-річного екстремала (фото)

Застряг у драбині: у Київській області рятували 11-річного екстремала (фото)

За допомогою гідравлічного ручного інструменту рятувальники розтиснули щаблі та вивільнили хлопчика.

Рятувальники надали допомогу 11-річному хлопчику, який застряг у дитячій драбині.

Подія сталася 26 жовтня у селищі Чабани.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.

"О 17:52 до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району надійшло повідомлення про те, що в селищі Чабани на вулиці Машинобудівників, на одному із дитячих спортивних майданчиків, дитина застряла у дитячій драбині", - йдеться у повідомленні.

До місця виклику оперативно виїхав черговий караул 44-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Чабани.

Прибувши на виклик, бійці ДСНС з'ясували, що 11-річний хлопчик, граючись на спортивному майданчику, застряг між двома щаблями дитячої драбини. За допомогою гідравлічного ручного інструменту рятувальники розтиснули щаблі та вивільнили хлопчика.

На щастя, дитина не постраждала.

Нагадаємо, у Київській області 4-річний хлопчик відрубав сокирою 2-річній сестричці палець на правій руці.

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