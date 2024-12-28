Застрелив власника житла та втік на його авто: на Київщині поліція затримала фігуранта

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.
У Броварському районі 32-річний чоловік застрелив свого 62-річного орендодавця. Після вбивства зловмисник викрав автомобіль жертви.
Про цю подію повідомило управління Нацполіції у Київській області.
За інформацією правоохоронців, напередодні вони отримали повідомлення про те, що у селі Пухівка чоловік у дворі виявив тіло свого знайомого без ознак життя.
Після звернення, поліцейські встановили, що фігурант під час конфлікту з 62-річним потерпілим, у якого орендував житло, здійснив близько п'яти пострілів у область голови, шиї та грудної клітини.
"Після скоєного зловмисник проник до гаражного приміщення, викрав автомобіль загиблого та поїхав у невідомому напрямку", – йдеться у повідомлені.
У поліції зазначили, що на встановлення місцезнаходження підозрюваного були орієнтовані всі відповідні служби поліції. 32-річного уродженця Рівненщини виявили та затримали.
Йому повідомили про підозру, а суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, в Яготині правоохоронці затримали 48-річного чоловіка, якого підозрюють у завдаванні смертельного ножового поранення сусіду з інвалідністю.
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