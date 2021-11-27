Застрелив товариша з обріза: у Києві уродженця Донецької області засуджено до 10 років в'язниці

Застрелив товариша з обріза: у Києві уродженця Донецької області засуджено до 10 років в'язниці

Після скоєного зловмисник втік з місця злочину та позбувся мисливського обріза, заховавши його неподалік під автівкою.

У Києві до 10 років позбавлення волі засуджено 44-річного чоловіка, який застрелив з обрізу товариша.

Злочин стався у грудні 2018 року на проспекті Маяковського у Деснянському районі столиці.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За підтримання публічного обвинувачення Деснянською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 44-річному уродженцю Донецької області за фактом умисного вбивства чоловіка та незаконного поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Згідно із матеріалами обвинувачення, 44-річний уродженець Донецької області, маючи неприязні стосунки зі своїм 39-річним знайомим, вступив із ним у словесний конфлікт, у ході якого дістав із рюкзака обріз мисливської рушниці та здійснив постріл у чоловіка.

Після скоєного зловмисник втік з місця вчинення злочину та позбувся мисливського обрізу, заховавши його неподалік під автомобілем.

Прибувши на місце події, патрульні виявили потерпілого, який лежав на землі із вогнепальним пораненням. Чоловіка одразу госпіталізували, однак врятувати його життя не вдалося.

Зловмисника затримали за гарячими слідами та повідомили про підозру.

У ході слідства також встановлено, що вогнепальною зброєю зловмисник володів без передбаченого законом дозволу.

"Вироком колегії суддів Дніпровського районного суду м. Києва 44-річного чоловіка визнано винним у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень та засуджено до 10 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, на Київщині банда лиходіїв зв’язувала господарів, накривала їм обличчя подушками та грабувала оселі. Грабіжників вдалося затримати. Лиходіями виявились кияни 36, 24 та 41 років.

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