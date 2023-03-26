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Засмучений Онуфрій та цинічні заклики до миру: у Лаврі пройшла остання недільня служба МП перед виселенням (фото, відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
606
Час на прочитання
2 хв
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© прес-служба УПЦ МП
© прес-служба УПЦ МП
© прес-служба УПЦ МП
© прес-служба УПЦ МП
© прес-служба УПЦ МП
© прес-служба УПЦ МП
© прес-служба УПЦ МП
© прес-служба УПЦ МП
© прес-служба УПЦ МП

Онуфрій під час свого звернення цинічно закликав "молитися за мир на українській землі" і "позбавлення від ворога".

У неділю, 26 березня, священники УПМ МП провели останні недільні служби на території Києво-Печерської лаври, яку вони мають залишити до 29 березня.

Про це повідомляє пресслужба Московського патріархату.

Зазначається, що літургії відбуваються у храмі Усіх преподобних Печерських ікон Божої Матері "Всіх скорботних Радості" та "Живоносне джерело", а також у храмі Преподобного Агапіта Печерського, Аннозачатівської церкви та храмі святого Сергія Радонезького.

Очолив літургію на площі у Києво-Печерській лаврі предстоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій. Під час свого звернення до вірян він цинічно закликав "молитися за мир на українській землі" і "позбавлення від ворога", а також, "щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки; про благословіння Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним".

Як видно на фото та відео, на недільну службу до Лаври прийшли тисячі людей, які ходять до Української православної церкви Московського патріархату. 

Напередодні повідомляли, що представники УПЦ МП почали виїзд із Києво-Печерської лаври. 

Нагадаємо, Українська православна церква Московського патріархату має виселитися з Києво-Печерської лаври до 29 березня.

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Дата публікації
Перегляди
606
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