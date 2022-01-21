Заробляли на видачі тіл померлих від COVID-19: у Києві лікарів відправлять до в'язниці

Заробляли на видачі тіл померлих від COVID-19: у Києві лікарів відправлять до в'язниці

Зловмисникам загрожує від двох до чотирьох років позбавлення волі.

У Києві в одній з лікарень лікарі заробляли тисячі гривень на видачі тіл померлих від коронавірусу, а також за гроші надавали безкоштовні послуги.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Зловмисникам загрожує від двох до чотирьох років позбавлення волі.

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Відомо, що 39-річний завідувач патологоанатомічного відділення та 62-річний лікар-патологоанатом за винагороду обіцяли підготувати та видати тіла померлих.

Крім цього, фігуранти вимагали та отримували неправомірну вигоду від родичів померлих осіб за прискорення розтину, зберігання тіл у холодильних камерах, підготовку та поховання, які мають надаватися безкоштовно.

Правопорушників затримали під час отримання чергової неправомірної вигоди розміром 4 000 гривень. Суд обрав для чоловіків запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Справа скерована до суду.

Нагадаємо, що у Києві через підробку сертифіката про вакцинацію засудили уродженку Житомирської області. Жінка повинна сплатити штраф.

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