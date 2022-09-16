Заробляли до 150 тисяч на день: у Києві викрили мережу борделів (відео)

У Києві викрили мережу закладів розпусти та затримали групу сутенерів.

43-річний киянин та його 34-річний товариш організували роботу закладів в орендованих квартирах на Київщині. Щоденний заробіток "фірми" становив від 25 до 150 тисяч гривень.

Про це повідомили в поліції Київської області.

Чотири адміністратори віком від 24 до 26 років забезпечували роботу борделів, спілкувалися з клієнтами, розміщували рекламу послуг та забезпечували збір коштів.

Щодоби на роботу виходили від 20 до 30 дівчат. За годину роботи кожна отримувала від 2 500 гривень, 50% заробітку працівниці віддавали організаторам.

Також читайте У Київській області сьогодні лунатимуть вибухи: що сталося

Наразі також проводиться перевірка щодо можливого втягнення у зайняття проституцією неповнолітніх.

Правоохоронці провели 13 санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів і вилучили низку речових доказів, які підтверджують їхню причетність до вчинення вказаних злочинів.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом сутенерства. Зловмисникам вже оголосили про підозру. За скоєне їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві суддя Північного апеляційного господарського суду, перебуваючи в столиці, очікував захоплення України росіянами та агітував своїх знайомих за підтримку "руского міра".

Жах: Ізюм став третім містом, де росіяни масово вбили українців - звернення Зеленського

Читайте також: