Зарізав через зауваження просто на зупинці: у Києві затримано чоловіка за вбивство перехожого (відео)

У Києві поліція затримала чоловіка за підозрою у вбивстві, яке він скоїв на вулиці через конфлікт з перехожим на зупинці.

Про це повідомили слідчі столичної поліції.

За інформацією правоохоронців, трагедія сталася на Повітрофлотському проспекті столиці. Лікарі, які надавали допомогу чоловіку із ножовим пораненням грудної клітини, зателефонували до поліції.

"На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, а також слідчо-оперативні групи Головного та Солом’янського управлінь поліції для встановлення обставин події", - зазначили слідчі.

Виявилося, що потерпілий разом зі знайомим побачив на зупинці громадського транспорту чоловіка зі шприцом у руці та зробив йому зауваження. Згодом чоловіки відігнали невідомого від зупинки та пішли, однак порушник наздогнав їх та вдарив одного із товаришів ножем.

Від отриманого поранення чоловік помер, не доїхавши до лікарні.

"Можливого зловмисника затримали правоохоронець та небайдужі громадяни, коли той йшов неподалік місця скоєння злочину. Нападником виявився уродженець столиці, який раніше притягувався до адмінвідповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів у невеликих розмірах. Йому повідомили про підозру у вчинені умисного вбивства", - розповіли поліцейські.

Підозрюваному загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення.

Напередодні у Київській області чоловік до смерті забив товариша кочергою. Під час вживання алкогольних напоїв між знайомими виник конфлікт.

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