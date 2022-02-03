Заради президентського університету: у Києві на ВДНГ зносять павільйон, де проводили "Кураж" (фото)

Заради президентського університету: у Києві на ВДНГ зносять павільйон, де проводили "Кураж" (фото)

Засновниця "Куражу" каже, що павільйон міг би стати залом, бібліотекою, атріумом або лекторієм для нового університету.

У Києві на ВДНГ почали зносити 19 павільйон, де декілька років проводився благодійний фестиваль "Кураж Базар". Замість нього на цьому місці збудують президентський університет.

Про це 3 лютого повідомила засновниця "Куража" Олена Гудкова у себе в Facebook.

За словами жінки, в Офісі президента їй обіцяли зберегти павільйон, а про знесення навіть не попередили.

Гудкова зазначила, що директор ВДНГ Євген Мушкін раніше намагався вмовити організаторів переїхати в перший павільйон.

"Але навіть якби ми вирізали і вставили всі покращення, що зробили в павільйоні 19 на 6 млн гривень за три роки, крім оплати оренди, ми все одно й близько не наблизилися б до того, що мали вже. Але він запропонував, що міг", - написала вона.

Олена Гудкова

Засновниця "Куражу" додала, що більше не отримувала пропозиції допомоги, компенсації вкладень або варіантів адекватного переміщення цілком значущої соціальної, культурної міської події. Жінка хотіла домогтися хоча б компенсації мільйона гривень за встановлення ліфту в павільйоні у 2021 році.

"Так робити - дно, як би високо ти не літав, завжди можна знайти час на те, щоб поважати один одного, повідомити, знайти компроміс і бути командою всередині своєї країни. Це і є ваше ставлення до бізнесу та підприємництва в Україні", - написала Гудкова.

Нагадаємо, що у Києві збираються звести президентський університет. Заради цього на ВДНГ забудують 16 гектарів. Будівництво університету триватиме три роки і коштуватиме 7,2 млрд грн, повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Олена Гудкова

Олена Гудкова

Новини тижня: у Києві задумали збудувати президентський університет за понад 7 мільярдів гривень

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