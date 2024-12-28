Запустив феєрверк на честь дня народження подруги: у Києві затримали молодика

Хлопцю загрожує до п'яти років обмеження волі.

Правоохоронці затримали 19-річного киянина, який налякав мешканців Лісового масиву феєрверком. Порушник пояснив свої дії бажанням привітати подругу з днем народження.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Інцидент стався вчора ввечері на Лісовому масиві. Мешканці багатоповерхівки повідомили до поліції про салют, який налякав їх. Поліція оперативно прибула на місце і затримала молодика. У нього вилучили дві використані пускові установки.

"Під час розшукових заходів поліцейські затримали 19-річного місцевого мешканця, причетного до запуску салюту. Молодик пояснив, що таким чином хотів привітати подругу з днем народження", - йдеться в повідомленні.

Зараз відкрито кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Хлопцю загрожує до п'яти років обмеження волі.

"Поліція вкотре нагадує – використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану – заборонено!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у центрі Києва поліцейські затримали 43-річного чоловіка, який запускав феєрверки з вікна будинку.

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