"Запустили балістику": Ігнат повідомив деталі ранкової атаки по Києву

Вранці у суботу, 11 листопада, у Києві пролунали кілька потужних вибухів. Невдовзі у місті оголосили повітряну тривогу.

Більше детально про ранкову атаку повідомив спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат в етері телемарафону.

"На ранок ми бачимо несподівану атаку. За попередньою інформацією, це була балістика. В Києві пролунали вибухи. Поки що немає інформації від місцевої військової адміністрації і поліції, де є якісь уламки чи пошкодження, очікуємо оперативної інформації. Але була робота протиповітряної оборони, відпрацювала ППО Києва по балістиці", - сказав він.

Ігнат також пояснив, что чому спочатку були вибухи, потім вже тривога.

"Балістика летить надзвичайно швидко. Радіолокаційно вона не так помітна, як крилаті ракети. До балістики можна віднести ракети С-300, С-400, "Іскандер-М", а також аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Балістика летить по балістичній траєкторії. Місце запуску - це можуть бути прикордонні області з Київською областю, Сумською, Чернігівською. Лічені хвилини від пуску до прильоту", - додав він.

Нагадаємо:

Вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО. Викликів рятувальників не було. Кілька разів виїжджали медики, але постраждалих внаслідок атаки не виявили. Люди телефонували, почувши сильні вибухи

У ніч проти 11 листопада столицю атакували дрони типу "Шахед". Усі повітряні сили збиті на підступах до міста.

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