Запросив погратись із собакою: у Києві чоловік заманив 7-річну дівчинку до себе додому та вчинив розпусні дії

Фігурант нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вбивство рідного брата.

У Києві перед судом постане чоловік за розбещення 7-річної дівчинки.

Кривдник заманив малолітню до себе в квартиру, пообіцявши їй, що там вона зможе погратись із його собакою, однак вчинив стосовно дитини розпусні дії.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

Також читайте Зберігав понад 100 тисяч файлів з дитячим порно: підозрюється мешканець Київщини

"Наприкінці травня цього року столичні поліцейські отримали повідомлення про те, що в одній із багатоповерхівок Подільського району невідомий чоловік вчинив протиправні дії стосовно малолітньої дитини. Правоохоронці з’ясували, що дівчинка на вулиці гралась з собакою, а коли господар тварини зібрався йти додому, то запросив дитину піти разом з ними. Щойно малолітня опинилась у квартирі зловмисника, він вчинив стосовно неї розпусні дії", - повідомили у поліції.

Співробітники ювенальної превенції оперативно затримали підозрюваного – ним виявився 27-річний уродженець Миколаївщини, котрий приїхав до Києва та оселився в одному будинку із потерпілою. Порушник нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вбивство рідного брата.

Наразі досудове розслідування завершено та матеріли кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Фігурант перебуває під вартою, за скоєне він може провести за ґратами до восьми років.

Нагадаємо, у Києві жінка розповсюджувала дитячу порнографію у Telegram.

Дитяче порно і розбещення: 55-річного прикарпатця підозрюють у злочинах проти власної доньки

Читайте також: