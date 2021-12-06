Заплутався у мотузках на висоті п'яти метрів: у Києві патрульні поліцейські врятували 8-річного хлопця

Заплутався у мотузках на висоті п'яти метрів: у Києві патрульні поліцейські врятували 8-річного хлопця

Зняти дитину намагалися і працівники парку, проте нічого не вийшло.

У Києві патрульні поліцейські врятували дитину, яка застрягла у мотузках на висоті п'яти метрів.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

Як з'ясувалося, інцидент стався в одному зі столичних мотузяних парків. Там відпочивала жінка зі своїми дітьми, одні з яких – 8-річний хлопчик – застряг у сітці з мотузок.

Допомагати дитині вибратися з пастки прибули патрульні поліцейські. Вони заспокоїли маму хлопчика та його сестру, а потім почали знімати з висоти школяра.

“Хлопчик виглядав дуже знесилено, але тримався мужньо. Патрульні Ілля Куракса та Євгеній Мартиненко піднялись по канатній драбині до стримувальної сітки де застряг хлопчик, розплутали його та зняли. Після чого передали матері. На щастя, дитина не травмувалась та повідомила, що почуває себе добре. Мати від медичної допомоги сину відмовилась”, — розповіли в пресслужбі МВС України.

Нагадаємо, що на Рівненщині четверо хуліганів напали на копа у нього вдома: поліцейський відстрілювався.

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