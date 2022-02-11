Запхала текіли на мільйон гривень у 10 валіз: у "Борисполі" вилучили алкоголь в 24-річної українки (фото)

Запхала текіли на мільйон гривень у 10 валіз: у "Борисполі" вилучили алкоголь в 24-річної українки (фото)

Один з напоїв коштує 29 тисяч гривень за пляшку в українських магазинах.

У аеропорту "Бориспіль" під Києвом у 24-річної українки вилучили 66 пляшок елітного алкоголю вартістю близько 970 тисяч гривень. Дівчина склала пляшки у 10 валіз і намагалася пройти "зеленим коридором".

Про це 11 лютого повідомила пресслужба Київської митниці.

Мандрівниця прилетіла в Україну з Мексики транзитним сполученням через Туреччину. При митному контролі у неї виявили 53 пляшки текіли, шість мескалю та сім вина.

Митники розповіли, що текіла переважно елітна - Don Julio Real Anejo, Avion Reserva 44 Extra Anejo, Centinela Anejo Anos, а також вишукане вино з виноробні США Caymus Napa Valley Cabernet Sauvignon тощо.

"Для прикладу в українських магазинах пляшка текіли Don Julio Real Anejo коштує 29 тисяч гривень. А такої текіли у пасажирки була 31 пляшка", - йдеться у повідомленні.

Норму алкогольних напоїв на одного пасажира, що досяг 18-річного віку, дівчині пропустили - це одна пляшка текіли та три пляшки вина. Інші напої в українки вилучили.

Стосовно пасажирки склали протокол про порушення митних правил. Матеріали передадуть до суду.

Нагадаємо, що у "Борисполі" винахідливий українець примотав до себе скотчем шість iPhone-13 Pro Max у коробках. Вартість телефонів - близько 200 тисяч гривень. За словами митників, чоловік був схожий на черепашку-ніндзя.

Напередодні в "Борисполі" приземлимся літак із черговою партією безпекової допомоги від США

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