Запасів їжі у Києві вистачить на кілька місяців у разі блокади - Гуманітарний штаб

Запасів їжі у Києві вистачить на кілька місяців у разі блокади - Гуманітарний штаб

У Гумштабі повідомили, що вже організували сім хабів для накопичення продуктів і оперативно їх наповнюють.

Запасів їжі у Києві вистачить на випадок кількох місяців блокади, заявили у Гуманітарному штабі столиці.

Відеосюжет із Гуманітарного штабу опублікував міський голова столиці Віталій Кличко.

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"Вже організована та працює вся логістика з отримання допомоги, надання її найбільш уразливим категоріям киян та створенню стратегічного резерву міста щодо товарів та засобів першої необхідності", - каже Кличко.

У Гуманітарному штабі повідомили, що вже організували сім хабів для накопичення продуктів і оперативно їх наповнюють.

Залишити заявку на допомогу або приєднатися до роботи Гуманітарного штабу можна за посиланням: potreby.kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у Києві перебуває достатня кількість українських військ, оточити чи взяти місто неможливо.