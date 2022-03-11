Запасів їжі у Києві вистачить на кілька місяців у разі блокади - Гуманітарний штаб

У Гумштабі повідомили, що вже організували сім хабів для накопичення продуктів і оперативно їх наповнюють.
Запасів їжі у Києві вистачить на випадок кількох місяців блокади, заявили у Гуманітарному штабі столиці.
Відеосюжет із Гуманітарного штабу опублікував міський голова столиці Віталій Кличко.
"Вже організована та працює вся логістика з отримання допомоги, надання її найбільш уразливим категоріям киян та створенню стратегічного резерву міста щодо товарів та засобів першої необхідності", - каже Кличко.
У Гуманітарному штабі повідомили, що вже організували сім хабів для накопичення продуктів і оперативно їх наповнюють.
Залишити заявку на допомогу або приєднатися до роботи Гуманітарного штабу можна за посиланням: potreby.kyivcity.gov.ua
Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у Києві перебуває достатня кількість українських військ, оточити чи взяти місто неможливо.
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