Запас води і продуктів, теплі речі: Кличко дав поради киянам на випадок повного блекауту

Облаштовані в столиці пункти обігріву не зможуть допомогти всім, тому мер Києва радить подбати про можливість тимчасового перебування за межами міста.

Міський голова Києва Віталій Кличко попередив, що у випадку блекауту та руйнування інфраструктури 3,5 млн людей, які зараз перебувають в столиці України, не зможуть врятуватися від холоду в облаштованих наразі пунктах обігріву.

Про це він говорив у четвер, 1 грудня, на Київському безпековому форумі.

“У разі блекауту та руйнування інфраструктури, повної відсутності електропостачання, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, у дуже короткий проміжок часу температура в квартирах може не сильно відрізнятись від зовнішньої температури. Зараз зима, три найважчі місяці”, - нагадав Віталій Кличко.

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За його словами, у Києві облаштували 430 пунктів обігріву, але навіть збільшення їхньої кількості на порядок не врятує усіх киян від холоду.

“Ми зробили 430 пунктів обігріву, але це не панацея. У місті Київ на сьогоднішній день перебуває 3,5 млн людей. 430 пунктів обігріву? Смішно. І 500 не допоможе, і 5 тисяч буде надто мало” - зазначив Кличко.

Тому столичний мер порадив киянам подбати про можливість перебути важкі часи у родичі та друзів за межами Києва.

“Якщо є можливість – у передмісті Києва, у знайомих, у когось є свої будинки, знайомі, друзі, проговоріть, будь ласка, можливість тимчасового перебування у ваших друзів”, - звернувся Кличко до мешканців Києва.

Також він закликав киян зробити запас технічної та питної води, продуктів тривалого зберігання, а також приготувати теплі речі.

Нагадаємо, у Києві організували благодійну ініціативу щодо розміщення в ліфтах столичних багатоповерхівок екстрених боксів допомоги.

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