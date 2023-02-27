Запалив свічку і пролунав вибух: на Київщині повністю зруйнувався будинок

Чоловік отримав численні опіки.
У селі Здвижівка в Київській області повністю зруйнувався приватний будинок унаслідок вибуху. Він пролунав після того, як господар запалив свічку. Правоохоронці встановлюють обставини витоку газу.
Подія сталася 26 лютого, повідомили в поліції Київської області.
63-річного чоловіка госпіталізували до лікарні з множинними опіками.
"Як з’ясувалось, в одному з домоволодінь 63-річний господар житла запалив свічку, після чого пролунав вибух. Чоловіка з множинними опіками тіла та кінцівок госпіталізували до лікарні. Будинок практично зруйнований", - зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Нагадаємо, на Київщині покарали 19-річного юнака, який замовив вбивство свого батька заради отримання спадщини. Його друга – виконавця замовлення, засудили до 13 років в'язниці.
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