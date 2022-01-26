Заощадили 160 мільйонів гривень: кияни за рік випили величезну кількість води з бюветів

Заощадили 160 мільйонів гривень: кияни за рік випили величезну кількість води з бюветів

У столиці працює 175 бюветів.

У Києві за рік із бюветних комплексів випили 108,6 тис. кубічних метрів води.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Завдяки цьому кияни змогли заощадити понад 160 мільйонів гривень.

"Для порівняння, вода з пунктів розливу коштує 1,5 грн за один літр", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у Києві всього налічується 203 бюветні комплекси. Із них 175 функціонуючі.

Нагадаємо, що під Києвом мешканці новозбудованого ЖК вимушені сплачувати за комунальні послуги по космічним тарифам. За електроенергію у багатоповерхівках "просять" 5,50 грн кВт/год (зазвичай 1,44/1,68 грн), а за опалення ціну множать на два. Крім того, вартість обіцяють значно підвищити.

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