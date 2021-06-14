Замовив вбивство батька, щоб отримати спадок: під Києвом судитимуть 19-річного хлопця (фото)

За скоєне горе-сину загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення.

У Київській області судитимуть 19-річного хлопця, який замовив вбивство батька, щоб отримати спадок.

Подія сталася 16 березня у селі Гнідин Бориспільського району.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури Київської області до суду скеровано обвинувальний акт відносно двох молодиків, які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого п. 6, 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб)", - йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними слідства, у березні 2021 року до одного з приватних домоволодінь с. Гнідин Бориспільського району увірвався невідомий, який напав на господаря оселі та почав шматувати його ножем. Від отриманих численних травм чоловік помер на місці скоєння злочину. Експерти нарахували на тілі загиблого 26 ножових поранень. В цей час у домі перебували дружина та донька потерпілого, яким вдалось сховатись та викликати правоохоронців.

Зловмисник з місця скоєння злочину зник, однак, після проведення комплексу оперативно-розшукових заходів вдалося встановити причетних до скоєння злочину, ними виявились син потерпілого та його приятель, які попередньо спланували скоєння вбивства.

"19 річний юнак замовив своєму товаришу за винагороду у розмірі 25 000 доларів США вчинити умисне вбивство його батька з метою заволодіти їх майном у якості спадщини, на що останній погодився та реалізував задумане", - розповіли у прокуратурі.

Після скоєного працівниками поліції зловмисників затримано, судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нині прокурором у кримінальному провадженні обвинувальний акт скеровано до суду.

За скоєне обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Чернівецькій області п’яна дочка зарізала свого батька через словесну суперечку.

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