Замовили підпалити авто у Telegram: у Києві затримали чоловіка з бензином і запальничкою (фото)

Замовили підпалити авто у Telegram: у Києві затримали чоловіка з бензином і запальничкою (фото)

Довести справу до кінця чоловіку завадили правоохоронці.

У Києві затримали 27-річного чоловіка, який намагався підпалити легковик Skoda на вулиці Чистяківській. Киянин отримав "замовлення" у Telegram-каналі.

Про це 10 лютого повідомила пресслужба Національної поліції Києва.

При собі у чоловіка була запальничка і каністра пального. Зловмисник встиг облити їм машину. Довести справу до кінця йому завадили правоохоронці.

На місці злочину поліція вилучила речові докази. Автомобіль помістили на паркувальний майданчик. Його власника встановлюють.

Зловмисника затримали. З'ясувалося, що він перебуває у розшуку за вчинення шахрайства. У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15 та ст. 194 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Борисполі Київської області водій Mazda протаранив п'ять припаркованих автівок. Чоловік сів за кермо п'яний і без документів. ДТП потрапило на відео.

kyiv.npu.gov.ua

kyiv.npu.gov.ua

У Борисполі п'яний водій протаранив п'ять автівок

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