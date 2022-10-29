Замордовано сім цуценят та двоє псів: у Бучі власник розплідника влаштував собакам справжнє пекло (фото, відео)

Ще 12 собак перебували у важкому стані від голоду та зневоднення.

У Бучі під Києвом власник розплідника для тварин влаштували собакам справжнє пекло.

У розпліднику замордовано сім цуценят та двоє дорослих псів.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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"Під час огляду приміщення наші поліцейські виявили трупи цуценят породи американський стаффордширський тер’єр та американський буллі. Ще 12 собак перебували у важкому стані від голоду та зневоднення", - зазначив Нєбитов.

Головний поліцейський Київщини розповів, що у самому приміщенні - бруд, антисанітарія, результати життєдіяльності тварин.

"До болю вражає і те, що розплідник створила 28-річна бучанка, яка гідно опікувалась тваринами. Собаки були її захопленням, але під час окупації міста молода жінка трагічно загинула. Надалі справою став займатися її 27-річний чоловік", - повідомив він.

Нєбитов додав, що нині усі тварини вилучені та передані зоозахисникам для піклування.

Стосовно власника вже розпочато досудове розслідування.

Опубліковано Андрієм Нєбитовим Субота, 29 жовтня 2022 р.

"Важко стримано і беземоційно реагувати, коли бачиш таку жорстокість до наших чотирилапих друзів", - підсумував Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, у Бучі під Києвом патрульні врятували стаффордширського тер’єра, який впав до триметрового колодязя. Собака втрачав сили і вже не міг триматися на плаву.

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