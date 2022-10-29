Замордовано сім цуценят та двоє псів: у Бучі власник розплідника влаштував собакам справжнє пекло (фото, відео)

Ще 12 собак перебували у важкому стані від голоду та зневоднення.
У Бучі під Києвом власник розплідника для тварин влаштували собакам справжнє пекло.
У розпліднику замордовано сім цуценят та двоє дорослих псів.
Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
"Під час огляду приміщення наші поліцейські виявили трупи цуценят породи американський стаффордширський тер’єр та американський буллі. Ще 12 собак перебували у важкому стані від голоду та зневоднення", - зазначив Нєбитов.
Головний поліцейський Київщини розповів, що у самому приміщенні - бруд, антисанітарія, результати життєдіяльності тварин.
"До болю вражає і те, що розплідник створила 28-річна бучанка, яка гідно опікувалась тваринами. Собаки були її захопленням, але під час окупації міста молода жінка трагічно загинула. Надалі справою став займатися її 27-річний чоловік", - повідомив він.
Нєбитов додав, що нині усі тварини вилучені та передані зоозахисникам для піклування.
Стосовно власника вже розпочато досудове розслідування.
Опубліковано Андрієм Нєбитовим Субота, 29 жовтня 2022 р.
"Важко стримано і беземоційно реагувати, коли бачиш таку жорстокість до наших чотирилапих друзів", - підсумував Андрій Нєбитов.
Нагадаємо, у Бучі під Києвом патрульні врятували стаффордширського тер’єра, який впав до триметрового колодязя. Собака втрачав сили і вже не міг триматися на плаву.
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