Замість крику новонародженого мати почула хрип: київські лікарі провели низку унікальних операцій маленькому хлопчику

В Охматдиті врятували малюка, у якого дихальні шляхи та стравохід були не розділені та виглядали наче єдина трубка.

Команда київських лікарів провела низку унікальних операцій маленькому хлопчику.

Спеціалісти Охматдиту врятували малюка, в якого від народження дихальні шляхи та стравохід були не розділені та виглядали наче єдина трубка.

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Про це ТСН.ua повідомили у пресслужбі Охмадиту.

Коли Наталя стала мамою, замість довгоочікуваного крику свого первенця, вона почула хрип. Новонароджений Івасик не міг видавити й звуку, ніби в його легенях було повно води. За годину дитина перестала самостійно дихати — тоді хлопчика під’єднали до апарату ШВЛ.

Хмельницькі лікарі попередили маму, що з такими патологіями діти не живуть. Але дали маленьку надію та порадили звернутися до Охматдиту.

Ваду змогли розшифрувати під час обстеження у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит". Виявилося, що це — ларинго-трахео-езофагеальна розщілина (Laryngo-tracheo-esophageal cleft). Це коли гортань і глотка, трахея і стравохід не розділені, а являють собою наче одну трубку з розщелиною різної довжини.

З рідкісною вродженою вадою, яка зустрічається раз на 10 000-20 000 пологів, до київської лікарні дитина потрапила на сьомий день життя.

Ця патологія дуже часто (приблизно у 60% випадків) поєднується з іншими аномаліями, зокрема вадами серця, черепа та обличчя, шлунково-кишкового тракту, сечостатевих органів.

"Такі діти потребують складного етапного хірургічного лікування із залученням висококваліфікованої мультидисциплінарної команди: хірургів, анестезіологів, інтенсивістів, неонатологів, педіатрів, генетиків, реабілітологів. Зараз у світі лікування вади залишається проблемним, а летальність — дуже високою. У разі супутніх аномалій вона сягає понад 60%", — зазначив дитячий хірург Охматдиту, професор Євген Руденко.

Проте лікарі розробили індивідуальну програму хірургічного лікування та провели три операції Івасику за перші два місяці життя. Спеціалісти зробили реконструкцію гортані, глотки, трахеї та стравоходу. Остання операція тривала 6 годин та пройшла успішно.

Це третя дитина в Україні, якій провели подібну операцію. Всі три робили в Охматдиті. Першу — у 2020 році. Раніше такі дітки були приречені, тепер — мають шанс на повноцінне життя.

За місяць, після проведення останньої операції, хлопчика з мамою виписали з лікарні. Зараз Івасику вже рік, ендоскопічне обстеження підтвердило повне відновлення будови і функцій гортані, трахеї, горлянки та стравоходу. Дитина сама дихає, ковтає та харчується, має дзвінкий голос.

Нагадаємо, у Львові прооперували 7-річну дівчинку з чотирма вадами серця.

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