Замість доріг – озера: Київ накрила потужна злива (фото, відео)

У столиці частина вулиць опинилася під водою.

Київ в середу зранку, 12 червня, накрила потужна злива – у різних районах міста підтопило дороги. У столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

"Вулиця Олександра Махова у Києві потрошки стає підводною. Друзі-водії, ви ж знаєте імовірні місця підтоплення. Туполева, Стеценка, Дорогожичі, Махова і тд. Не їдьте туди – не випробовуйте долю і майстерність робітників вашої СТО", – пишуть мешканці столиці у соцмережах.

Так, на деяких ділянках доріг автомобілі буквально "пропливають". Дороги підтопило також в районі Індустріального шляхопроводу, біля НАУ, на вулиці Вацлава Гавела та Василенка.

У Києві частина вулиць опинилася під водою через сильний дощ / Фото: Telegram

У Києві частина вулиць опинилася під водою через сильний дощ / Фото: Telegram

У Києві частина вулиць опинилася під водою через сильний дощ / Фото: Telegram

Через негоду на Київщині почалися аварійні відключення.

"Унаслідок грози з сильним дощем і вітром до 25 м\с на ранок 12 червня знеструмлено 36 ліній і 611 трансформаторних підстанцій. Грозовий фронт зачепив усі регіони Київщини", - повідомили в ДТЕК.

Сильний вітер із дощем ускладнюють роботи, що може спровокувати нові аварії в мережах.

Нагадаємо, у ДТЕК і "Укренерго" повідомили, коли не буде електроенергії 12 червня.

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