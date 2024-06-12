Замість доріг – озера: Київ накрила потужна злива (фото, відео)

У столиці частина вулиць опинилася під водою.
Київ в середу зранку, 12 червня, накрила потужна злива – у різних районах міста підтопило дороги. У столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
"Вулиця Олександра Махова у Києві потрошки стає підводною. Друзі-водії, ви ж знаєте імовірні місця підтоплення. Туполева, Стеценка, Дорогожичі, Махова і тд. Не їдьте туди – не випробовуйте долю і майстерність робітників вашої СТО", – пишуть мешканці столиці у соцмережах.
Так, на деяких ділянках доріг автомобілі буквально "пропливають". Дороги підтопило також в районі Індустріального шляхопроводу, біля НАУ, на вулиці Вацлава Гавела та Василенка.
Через негоду на Київщині почалися аварійні відключення.
"Унаслідок грози з сильним дощем і вітром до 25 м\с на ранок 12 червня знеструмлено 36 ліній і 611 трансформаторних підстанцій. Грозовий фронт зачепив усі регіони Київщини", - повідомили в ДТЕК.
Сильний вітер із дощем ускладнюють роботи, що може спровокувати нові аварії в мережах.
Нагадаємо, у ДТЕК і "Укренерго" повідомили, коли не буде електроенергії 12 червня.
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