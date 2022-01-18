"Замінували" одразу 46 шкіл: у Києві знову шукають вибухівку (фото)

"Замінували" одразу 46 шкіл: у Києві знову шукають вибухівку (фото)

Анонімне повідомлення надійшло на пошту СБУ.

У Києві 18 січня надійшло повідомлення про мінування одразу 46 шкіл. Дітей і працівників евакуювали на час перевірки приміщень.

Про це "Сьогодні" повідомили у поліції Києва.

Йдеться про мінування навчальних закладів у різних районах столиці. На місцях працюють вибухотехніки та кінологи. Відомо, що анонімне повідомлення надійшло зранку на електрону пошту Служби безпеки України.

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Нагадаємо, що вчора ввечері у Києві невідомі повідомили про замінування станції метро "Позняки". Через це її закривали для входу та виходу. Однак після цього таке ж повідомлення надійшло про станції "Дарниця" та "Театральна".

А у Кривому Розі ледь не щодня заміновують навчальні заклади. Минулого тижня невідомий "замінував" усі школи Центрально-Міського району міста, цього тижня географія замінувань розширилася - "заміновано" усі навчальні заклади міста.

"Я - шпигун російської розвідки офіційно заявляю, що замінував усі навчальні заклади міста Кривий Ріг. Вибух відбудеться протягом 3 годин, або чекаю на карту 50 000 грн. Загинуть тисячі дітей. Вирішувати вам", - написав анонім.