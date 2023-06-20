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Заманив до себе та дві доби бив і ґвалтував: на Київщині чоловік знущався з жінки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Час на прочитання
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Заманив до себе та дві доби бив і ґвалтував: на Київщині чоловік знущався з жінки

На Київщині чоловік дві доби бив і ґвалтував жінку. Фото: скриншот.

На Київщині чоловік дві доби утримував жінку у неволі та ґвалтував.

У Білій Церкві на Київщині поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні та катуванні незнайомої жінки. Зловмисник утримував жертву протягом двох діб.  

Про це повідомляє Національна поліція України.

Підозрюваний працює охоронцем. Він зустрів жертву біля одного з будинків у Білій Церкві та запросив її до себе на роботу. Вже у приміщенні охорони чоловік пригрозив жінці вбивством, якщо вона не вступить з ним у статевий зв’язок. 

Після двох днів катувань жертві вдалося вирватися на вулицю та розповісти про все велопатрулю.

"Постраждала благала її відпустити, але зловмисник, побоюючись викриття, вдарив ножем жінку в живіт, порізав горло та бив її руками по голові й тілу. Потерпілій дивом вдалося вирватись після двох днів катувань", – повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. У минулому він відбував покарання за вбивство та тяжкі тілесні ушкодження.

Чоловікові повідомили про підозру за зґвалтування, незаконне позбавлення волі та нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст.152, ч.3 ст.146, ч.1 ст.121 ККУ). Йому загрожує до 10 років ґратами.

Нагадаємо, депутатка Ярина Ар'єва склала мандат через підозру у вчиненні ДТП у стані наркотичного сп'янінн , в якому постраждала пішохід. Ар'єву відправили під цілодобовий домашній арешт.

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Дата публікації
Перегляди
4507
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