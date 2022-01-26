Замахнувся табуретом: у Києві бариста вигнав із кав'ярні озброєного ножем грабіжника (фото)

Зловмисник повернувся на місце злочину, де був затриманий співробітниками охоронної фірми.

У Києві до кав'ярні увірвався чоловік, він погрожував баристі ножем та вимагав віддати гроші. Після того, як бариста замахнувся на нападника табуретом він втік, але згодом знову повернувся і був затриманий співробітниками охоронної фірми.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Інцидент стався на бульварі Праці у Дніпровському районі столиці, житловий масив Соцмісто.

"Прибувши на місце події, правоохоронці з’ясували, що незнайомець зайшов до кав’ярні та, погрожуючи працівнику кав’ярні ножем, почав вимагати готівку. Чоловік не розгубився, тож аби відігнати нападника, замахнувся на нього табуретом. Зрештою порушник втік, а заявник викликав охорону та поліцію. Однак за декілька хвилин зловмисник повернувся на місце скоєння злочину, де був зупинений співробітниками охоронної фірми", - розповіли у поліції.

Слідчо-оперативна група задокументувала злочин та вилучила речові докази, а поліцейські затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1990 року народження, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України - розбій. Слідчі повідомили фігуранту про підозру та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тепер нападнику загрожує до семи років в’язниці.

Нагадаємо, у Києві грабіжники виштовхали потерпілого з автомобіля просто на ходу.

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