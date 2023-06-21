Замахи на Буданова: Росія двічі намагалась атакувати ракетами будівлю ГУР - The Economist 

За словами помічників Буданова, на нього було скоєно щонайменше десять замахів.

Росія двічі намагалася атакувати ракетами будівлю Головного управління розвідки, мета - вбити керівника розвідки Кирила Буданова.

Про це пише The Economist.

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За словами помічників Буданова, на нього було скоєно щонайменше десять замахів. Два із них були ракетні атаки на штаб розвідки. Вперше росіяни намагалися завдати удару у березні 2022 року, вдруге - 29 травня 2023. Після цього у російських ЗМП поширилися фейки про "важке поранення", "кому" та "смерть" очільника ГУР.

Офіцери ГУР пригадали перший ракетний удар росіян. Тоді від ракет повилітали вікна, постраждала будівля. А люди, які чекали в приймальні на зустріч з Будановим, впали на підлогу. Через кілька хвилин вийшов Буданов і сказав: "Усе гаразд". Далі в итер пил, одягнув кашкет і вийшов на вулицю, щоб оглянути пошкодження.

"Під час другої атаки балістичні ракети, крилаті ракети та безпілотники влучили в його офіс на Рибальському. Через день Володимир Путін похвалився "точним" ударом, який знищив комплекс. Прокремлівські ЗМІ повідомляли, що генерала Буданова евакуювали до Німеччини та ввели в кому. The Economist може підтвердити, що жодне твердження не відповідає дійсності", - наголосили автори західного ЗМІ.

Фейки пропагандистів про "смерть" Буданова

Нагадаємо, на початку червня російські пропагандисти заявили про "загибель" Буданова внаслідок ракетної атаки по Києву 29 травня. У ГУР спростували цей фейк.

Втім, через два тижні російські пропагандисти знову почали поширювати брехню про те, що очільник ГУР "важко поранений" і перебуває в комі в одній із німецьких клінік. Вони вигадали новину і послалися на видання Stern, але пізніше німецькі журналісти спростовувати фейки рупора Кремля.

Сам Кирило Буданов, коментуючи свою "смерть", назвав інформаційно-психологічну операцію окупантів недолугою та пообіцяв "приходити до них у сни".

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