Замах на високопосадовця Податкової служби у центрі Києва: затримано двох осіб (фото, відео)

Поліцейські змогли попередити напад, коли підозрювані з підготовленими битами вже направлялись у бік чоловіка, як той виходив з під’їзду свого будинку.

У Києві двох чоловіків затримали оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції разом зі слідчими та спецпризначенцями. Затримані готували напад на високопосадовця Податкової служби.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Поліцейським вдалось попередити напад в той момент, коли підозрювані з підготовленими битами вже направлялись у бік чоловіка. Той виходив з під’їзду свого будинку.

Правоохоронці отримали інформацію про підготовку до нападу з метою нанесення тілесних ушкоджень заздалегідь. Тож о 8-й ранку затримали зловмисників безпосередньо під час замаху на скоєння злочину. Таким чином фактично врятували посадовця.

Нападники мали фото 30-річної потенційної жертви та його автомобіля, що вказує на замовний характер злочину.

Нападники мали фото потенційної жертви та його автомобіля / Фото: МВС

Зловмисниками виявились раніше судимі 27-ми та 31-річний громадяни. Вони затримані у порядку ст. 208 КПК України.

Один із нападників на заступника голови Податкової служби / Фото: МВС

Другий нападник на заступника голови Податкової служби / Фото: МВС

Слідчі з’ясовують особу замовника нападу.

Слідчі з’ясовують особу замовника нападу / Фото: МВС

Досудове розслідування порушене за ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – готування до злочину, завдаванняння тяжких тілесних ушкоджень групою осіб або вчинене на замовлення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Нагадаємо, у центрі Києва скоїли замах на заступника голови Податкової служби Євгена Сокура. Він обіймає посаду в. о. заступника голови ДПСУ близько трьох місяців. За даними нардепа Гетманцева, особи, які були виконавцями замаху, дають свідчення щодо замовників. Зокрема йдеться про "схемників", які втратили "бізнес" і перейшли межу.

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