Залужний і Ліна Костенко отримали звання почесних громадян Києва (фото)

Ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та українська поетеса й письменниця Ліна Костенко отримали звання "Почесний громадянин міста Києва".

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко в Telegram.

"Ліна Василівна протягом багатьох років уособлює незламність та вільну й талановиту душу українців. Дух свободи і сміливості.

Валерія Федоровича ми вшанували за його особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України", – зазначив Кличко.

Валерій Залужний своєю чергою опублікував спільну світлину з Ліною Костенко.

"Для мене велика честь бути поруч з Великою Людиною. Безмежно дякую громаді міста Київ за довіру та високу нагороду", – написав ексголовком у Facebook.

Зауважимо, що останній часом ексголовком чи не вперше після звільнення став проявляти активність в інформаційному полі.

Так, вчора, 7 травня, українська співачка Ірина Федишин на свіжому фото показала, який зараз вигляд має Валерій Залужний.

А днями Залужний показав, як вправно стріляє з пістолета.

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