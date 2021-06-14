Залишилася дружина та 5-місячна дитина: під Києвом у ДТП загинув 24-річний патрульний

Патрульний був в автомобілі, водійка якого виїхала на зустрічну смугу і влетіла в автобус.

У Київській області у ДТП загинув патрульний Борисполя рядовий поліції Владислав Кірій.

Трагедія сталася у суботу, 12 червня.

Про це йдеться у повідомленні Патрульної поліції.

"Владислав лише цього року приєднався до лав патрульної поліції та проходив навчання в Академії патрульної поліції. За декілька місяців мав вийти на охорону порядку вулиць рідного Борисполя, однак доля розпорядилася інакше…", - йдеться у повідомленні Патрульної поліції.

Увечері, 12 червня, патрульний їхав пасажиром в автомобілі, водійка якого попередньо не впоралась з керуванням та виїхала на зустрічну смугу. Внаслідок чого відбулося зіткнення з автобусом. Поліцейський загинув на місці.

Владиславу було лише 24 роки. У нього залишилася дружина та 5-місячна дитина.

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