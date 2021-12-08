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Залишила іграшки і записку: у Києві на Дорогожичах власниця прив'язала собаку у парку та поїхала за кордон (фото)

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© Фото із соцмереж
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Спочатку бідний песик боявся підходити до незнайомців, але скоро він зовсім замерз і знесилів.

У Києві на Дорогожичах жінка покинула собаку в парку та виїхала з України.

Поруч з собакою лежали його іграшки і записка: "Джек - хороший квартирний сторож. Я одинока і їду в Польщу на заробітки тому мушу його залишити".

Про це повідомила киянка Марія Ляпіна.

Небайдужі кияни звільнили бранця. Спочатку бідний песик боявся підходити до незнайомців, але скоро він зовсім замерз і знесилів.

Бідолаха так і не зрозумів, чому власниця наказала чекати, а сама так і не повернулась...

Наразі песика забрали до клініки, потім йому загрожує притулок. Тому, якщо ви шукаєте вірного друга та готові забрати песика до себе, пишіть Марині Ляпіній або телефонуйте:

050 929 5923 Юлія

096 791 6871 Марина

Нагадаємо, у селі Кухарі Вишгородського району Київської області у притулку знущалися із тварин. Коли приїхали правоохоронці, то вони виявили там 99 собак, один з яких був мертвим. 

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