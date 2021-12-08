Залишила іграшки і записку: у Києві на Дорогожичах власниця прив'язала собаку у парку та поїхала за кордон (фото)

Спочатку бідний песик боявся підходити до незнайомців, але скоро він зовсім замерз і знесилів.
У Києві на Дорогожичах жінка покинула собаку в парку та виїхала з України.
Поруч з собакою лежали його іграшки і записка: "Джек - хороший квартирний сторож. Я одинока і їду в Польщу на заробітки тому мушу його залишити".
Про це повідомила киянка Марія Ляпіна.
Небайдужі кияни звільнили бранця. Спочатку бідний песик боявся підходити до незнайомців, але скоро він зовсім замерз і знесилів.
Бідолаха так і не зрозумів, чому власниця наказала чекати, а сама так і не повернулась...
Наразі песика забрали до клініки, потім йому загрожує притулок. Тому, якщо ви шукаєте вірного друга та готові забрати песика до себе, пишіть Марині Ляпіній або телефонуйте:
050 929 5923 Юлія
096 791 6871 Марина
Нагадаємо, у селі Кухарі Вишгородського району Київської області у притулку знущалися із тварин. Коли приїхали правоохоронці, то вони виявили там 99 собак, один з яких був мертвим.
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