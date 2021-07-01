Закурив у ліжку і заснув: у Києві горіла квартира на другому поверсі 9-поверхівки (фото, відео)

Закурив у ліжку і заснув: у Києві горіла квартира на другому поверсі 9-поверхівки (фото, відео)

Внаслідок пожежі згоріли меблі, особисті речі, віконні рами, пошкоджено міжкімнатні двері.

У Києві горіла квартира на другому поверсі дев'ятиповерхівки.

Власник квартири вирішив покурити в ліжку і заснув.

Також читайте Пожежа у багатоповерхівці на Київщині приховала сліди страшного злочину

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві.

"1 липня о 01:00 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Волинській, 5, що у Солом’янському районі столиці. До місця виклику було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи", - йдеться у повідомленні.

На місці події вогнеборці встановили, що пожежа сталася на другому поверсі в одній із квартир 9-поверхового житлового будинку. У кімнаті сталося загорання особистих речей на площі 20 квадратних метрів. Рятувальники одразу почали гасити пожежу. На момент прибуття бійців власники перебували на свіжому повітрі, загрози для життя та здоров’я не було.

О 01:28 пожежу було локалізовано, та о 01:39 - ліквідовано.

Внаслідок пожежі згоріли меблі, особисті речі, віконні рами, пошкоджено міжкімнатні двері.

На місці пожежі було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 членів особового складу підрозділів Головного управління.

Власник квартири розповів, що хотів покурити у ліжку і заснув, а як тільки побачив вогонь, вибіг на вулицю.

Нагадаємо, у селі Зимна Вода, що під Львовом, під час грози загорівся житловий будинок.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання