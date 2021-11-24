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Закрив справу і відправив її "н**ер": у Києві суд оскандалився через нецензурне слово у постанові

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Закрив справу і відправив її "н**ер": у Києві суд оскандалився через нецензурне слово у постанові

pixabay.com

Після розголосу зі сайту "Єдиного реєстру судових рішень" ця постанова зникла. 

Суддя Печерського районного суду Києва Олег Білоцерківець закрив справу щодо порушення адміністратором одного із закладів карантинних обмежень і відправив її "н**ер". 

Про це йдеться у постанові Печерського районного суду м. Києва. 

Відомо, що суд розглядав справу про порушення адміністратором одного з закладів карантинних обмежень. 

Проте через закінчення термінів притягнення до відповідальності, суддя закрив провадження і, як вказано у "Єдиному реєстрі судових рішень", "відправив його н**ер". 

Скріншот з Єдиного реєстру судових рішень / ©
Скріншот з Єдиного реєстру судових рішень

"Провадження по справі про притягнення особи до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП закрити через закінчення термінів притягнення до адміністративної відповідальності і відправити н**ер", - сказано у судовій постанові. 

Після розголосу в соціальних мережах зі сайту "Єдиного реєстру судових рішень" ця постанова зникла. 

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