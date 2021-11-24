Закрив справу і відправив її "н**ер": у Києві суд оскандалився через нецензурне слово у постанові

Після розголосу зі сайту "Єдиного реєстру судових рішень" ця постанова зникла.
Суддя Печерського районного суду Києва Олег Білоцерківець закрив справу щодо порушення адміністратором одного із закладів карантинних обмежень і відправив її "н**ер".
Про це йдеться у постанові Печерського районного суду м. Києва.
Відомо, що суд розглядав справу про порушення адміністратором одного з закладів карантинних обмежень.
Проте через закінчення термінів притягнення до відповідальності, суддя закрив провадження і, як вказано у "Єдиному реєстрі судових рішень", "відправив його н**ер".
"Провадження по справі про притягнення особи до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП закрити через закінчення термінів притягнення до адміністративної відповідальності і відправити н**ер", - сказано у судовій постанові.
Після розголосу в соціальних мережах зі сайту "Єдиного реєстру судових рішень" ця постанова зникла.
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