Закриття "синіх" станцій метро у Києві: коли вони знову запрацюють

Роботи на аварійній ділянці "синьої" Оболонсько-Теремківської гілки метро у Києві - між станціями "Деміївська" - "Либідська" можуть завершити у запланований термін - шість місяців.

Про це заявив керівник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський в інтерв’ю LB.ua.

"Там дуже складна ділянка. Дуже багато мереж, які треба усунути. Понад 120 кабелів "Київпастрансу", "Київсвітла", водоканалу, ДТЕК, "Укртелекому" треба перенести до інших місць і лише після цього працювати. Проаналізувавши весь необхідний фронт робіт, будівельники сказали, що вкладуться в шість місяців", - повідомив посадовець метрополітену.

Втім, Брагінський, не зміг сказати, скільки коштуватимуть усі будівельні роботи, бо проєкт досі не закінчено.

Керівник КП також розповів, що на ділянці від станції "Деміївська" буде розкрито тунель із зовнішньої сторони, аби зрозуміти, як відбувалося будівництво, а також які порушення допустили. Але, за словами Брагінського, він обмежений у наданні інформації, щоб не розголошувати таємниці слідства, бо відкрито кримінальну справу.

Як повідомлялося, у Києві на пів року обмежать рух поїздів метро між станціями "Деміївська" та "Теремки". Серед причин закриття, підтоплення тунелю, а також тріщини у метрополітені.

Читайте також: