Закриття "синіх" станцій метро у Києві: коли відновлять рух поїздів

У Києві рух поїздів "синьою" гілкою метрополітену - між станціями "Деміївська" – "Либідська" - планують відновити на початку осені 2024 року.

Про це у коментарі "Суспільному" розповів в.о. начальника метрополітену Віктор Вигівський.

З його слів, на будівельному майданчику між цими двома станціями роботи тривають цілодобово, щоб відновити рух поїздів "синьою" лінією до запланованого терміну. Робітники дійшли до фінальної стадії робіт у котловані, демонтована верхня частина тунелю. Надалі фахівці візьмуться за монтаж нового монолітного тунелю.

"Безпосередньо ще виконуються роботи усередині тунелю та прилеглих ділянках. Це 27 метрів з одного боку і 25 - з іншого. Там уже виконані роботи, що стосується скажімо так "лікування" тунелю і зараз триває робота для підсилення тунелю по периметру", - наголосив Віктор Вигівський.

Очільник столичної підземки каже, що ремонті роботи триватимуть до кінця літа. Потім проведуть тестові пуски руху поїздів і після цього буде повноцінне відновлення руху.

"Основне питання було забезпечити ефективну роботу у самому котловані, не допустити винесення піску в котлован і доступу води. Цю роботу вже виконали. Далі, якщо вже демонтується тунель, то залишаються тільки роботи щодо монтажу тунелю і безпосередньо роботи в тунелі: прокладання колій, кабелів і запуск руху поїздів. Для себе ми дивимося по інтенсивності виконання, по роботах, які ми виконуємо, що запустити рух поїздів вдасться на початку осені", - розповів Вигівський.

Як повідомлялося, у Києві на пів року обмежать рух поїздів метро між станціями "Деміївська" та "Теремки". Серед причин закриття, підтоплення тунелю, а також тріщини у метрополітені.

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