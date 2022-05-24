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Закликав розстрілювати українців: у Києві затримали ексвійськового, який працював на Росію (фото)

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Закликав розстрілювати українців: у Києві затримали ексвійськового, який працював на Росію (фото)

Фото: СБУ

У Києві затримали колишнього військового, який працював на російську пропаганду.

Колаборант створив мережу антиукраїнських інформаційних ресурсів на 150 тис. підписників, де закликав до знищення України та українців. 

Про це повідомляє СБУ. 

Зрадника затримала СБУ в Печерському районі столиці. Виявилось, що це - колишній військовий. Він заперечував злочини Росії в Україні, публікував матеріали про планування обстрілів залізничних об’єктів та закликав розстрілювати українських полонених. 

© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ

Також під час перевірки СБУ виявила переписку зрадника із колишніми російськими військовими з окупованого Криму. 

"Зрадник висловлював підтримку російським окупантам, закликав до знищення будь-якої країни ядерною зброєю, висадки ворожого десанту у столиці нашої держави, називав українців та американців штучними націями. Також з початку збройної агресії рф зловмисник розповідав про рух транспорту у столиці", - повідомили в СБУ. 

© СБУ
Фото: СБУ

СБУ повідомила затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч.2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала у селищі Чорноморське Одеської області колаборанта. Мешканець населеного пункту відкрито підтримував країну-агресорку та проводив проросійську пропаганду у соціальних мережах.

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