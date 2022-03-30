Закликав громаду визнати злочинну владу окупантів: на Київщині затримали зрадника

Чоловік також погрожував підірвати місцеве відділення поліції.

Поліція Київщини затримала мешканця села Ставищі, який закликав громаду визнати злочинну владу окупанта.

Зраднику повідомлено про підозру.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Так, 26-річний місцевий житель закликав громаду визнати злочинну владу росіян, погрожував розправою з боку агресора та схиляв до співпраці з російськими військами. Чоловік також погрожував підірвати і місцеве відділення поліції.

"Колаборант викрикував лозунги щодо сприяння російській федерації, її представникам та збройним формуванням у порушенні суверенітету України", - йдеться у повідомленні.

Поліція затримала зловмисника та повідомила про підозру за неприпустимі публічні заклики до підтримки агресора за ч.1 ст.111-1 Кримінального кодексу України. Підозрюваний знаходиться під вартою.

Нагадаємо, на Житомирщині затримали зрадника, який "зливав" росіянам місця розташування ЗСУ.

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