Закликали українців скласти зброю: СБУ затримала в Києві соратників Медведчука (фото)

Служба безпеки України затримала в Києві соратників Медведчука, які працювали в проєкті “Другая Украина”. Організацію в РФ очолив зрадник Віктор Медведчук, який координує свою діяльність з ФСБ.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, в столиці нашої держави над “проєктом” працювала агентурна група, яка займалася інформаційними диверсіями проти України. Зокрема, її учасники поширювали відеоконтент, в якому дискредитували Сили оборони, закликали українців скласти зброю і здатися окупантам.

“У складі групи працювали спеціалісти з відеоконтенту, які облаштували підпільну студію у власному помешканні на Київщині та виготовляли замовні анімаційні ролики. Готову медіапродукцію вони пересилали на погодження своєму кураторові з росії. Ним виявився Денис Жарких – колишній ведучий на каналах Медведчука, а наразі директор його організації ”Другая Украина” в москві. Після розгляду він давав дозвіл на поширення антиукраїнського контенту в інтернеті”, – розповіли в пресслужбі СБУ.

Для цього підозрювані масово використовували підконтрольні Медведчуку інформресурси, серед яких сайт “Другая Украина”, сторінки в соцмережах і на відеохостингу YouTube. За кожне відео вони отримували гроші з РФ, а готівку їм передавав близький родич директора організації.

Фото: Служба безпеки України

“Під час обшуків за місцями проживання фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами підривної діяльності на користь рф. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили двом учасникам агентурної групи про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Крім того, за цією ж статтею КК підозру отримав куратор групи – директор організації “Другая Украина” Денис Жарких. Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників інформаційно-підривної діяльності проти України”, – додали в СБУ.

Нагадаємо, в ніч проти 13 травня дрони Служби безпеки працювали в Липецькій і Бєлгородській областях РФ, внаслідок чого палали нафтобаза та електропідстанція.

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