Заховав під футболку: у Києві чоловік намагався пронести гранату до поїзда (фото)

У столиці під час перевірки громадян на фільтраційних пунктах правоохоронці виявили у 59-річного чоловіка під футболкою гранату із запалом.

Тепер зловмисникові загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції Києва.

"Граната у цього чоловіка була під футболкою. Він, своєю чергою, проходив фільтраційний пункт на вокзалі. У нього перевірили документи та запитали про те, чи має при собі заборонені предмети. Правоохоронець побачив, що під одягом у пасажира щось є. Після цього правоохоронці поверхнево оглянули чоловіка та виявили під одягом гранату з запалом", - зазначила у коментарі ТСН.ua Юля Гірдвіліс, речниця столичного управління поліції.

За даними поліції Києва, чоловік наразі затриманий. З’ясувалося також, що він мав намір сісти до поїзда, який прямував до Вінниці.

За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами слідчі відділу поліції на станціях залізничного транспорту проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Броварах Київської області пролунав вибух у багатоповерхівці. Місцевий мешканець висмикнув чеку з гранати, а вставити назад не зміг.

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