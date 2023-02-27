Захисту кордону Київщини з Білоруссю не достатньо для оборони столиці від вторгнення ворога - Генштаб

Аби росіяни не вдерлися до Києва, окрім кордону Київської області з північним сусідом мають бути захищені сусідні області. Рік тому ворог намагався увійти до української столиці з чотирьох напрямків, і проривався не лише через Чорнобиль, Гостомель, Ірпінь, Бучу та Мощун.

Про план окупантів, який провалився завдяки ЗСУ та старанням цивільних, розповів начальник генерального штабу Сергій Шаптала в проєкті "Рік.

"Був план по захопленню Києва з чотирьох напрямків. Перший – це з Чернігівського, що розвивався в напрямку Броварів, наступний – з Сум, який повинен був вийти на трасу Одеса-Київ, далі – напрямок через Чорнобильську зону, і наступний – через Житомирську трасу з білоруського кордону на Одеську трасу, – сказав Шаптала.

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Якби росіяни прорвали оборону в Чернігові та Сумах, уже у столиці довелось би підривати мости, аби не впустити їх до центру прийняття рішень – тобто в урядовий квартал.

"Всі мости були заміновані. Була команда і інструкція в разі, якщо прорив, то обрізати можливість переходу з лівого берега на правий, – сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

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