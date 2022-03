Захистити Оболонь: волонтери звертаються по допомогу

Волонтери вже допомогли зібрати гроші на два тепловізори, а днями купили та передали один нічний оптичний приціл.

У Києві волонтери збирають гроші для хлопців, які захищають столицю з боку Оболоні.

Про це повідомила Світлана Декабрьова у фейсбуці.

"Один із них - Богдан - перебуває безпосередньо на Оболоні, постійно спілкується з хлопцями з Нацгвардії, які, на жаль, за цей час не отримували жодної допомоги від великих фондів. Їм допомагають жителі району, друзі та друзі друзів. Для мене кожен із хлопців – Герой. Мій будинок у Києві стоїть завдяки саме цим хлопцям та дівчатам", - написала вона.

За її словами, волонтери вже допомогли зібрати гроші на два тепловізори, а днями купили та передали один нічний оптичний приціл.

"Це дуже важливі тактичні штучки вночі. А ночі у нас поки що довгі. Передали ще жилети, пластини для бронежилетів, аптечки... Від прицілу бійці були в захваті, кажуть, що штука дуже потрібна в господарстві. І вже активно використовують його, шкода, що він один, поки що. Вони дуже чекають ще приціли, щоб уникнути втрат у своїх лавах та відкинути ворога назад до Білорусі", - написала Світлана Декабрьова.

Такий нічний оптичний приціл:

цифровий;

тримає заряд 10 годин;

записує відео (для звіту про виконану роботу);

функції наближення/контрастності.

Вартість одного прицілу – 1350 євро. Наразі мета – передати 10 таких прицілів нашим хлопцям.

Волонтери звертаються по допомогу, аби зібрати необхідні кошти.

