Захищайте легені за допомогою респіраторів FFP2, - Кличко розповів про наслідки нічних обстрілів Києва

Мер Києва Віталій Кличко розповів, яких руйнувань зазнав Київ внаслідок нічних обстрілів столиці, та порадив киянам виходити на вулицю у респіраторах.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Ворог продовжує атакувати столицю. Вночі рятувальники довго тушили пожежу в Подільському районі, де в результаті обстрілів згорів торговий центр. Пошкоджені 6 житлових будинків, три з них непридатні для життя. 8 людей загинули. Пошкоджені також приміщення двох шкіл та двох дитячих садочків», - заявив Кличко.

Він також повідомив, що через пожежі після авіаударів в столиці та в області спостерігається забрудненість повітря.

«Тому не відкривайте вікна. А коли виходите на вулицю – захистіть легені, одягнувши навіть медичний респіратор типу FFP2», - наголосив Кличко.

Він також повідомив, що комендантську годину в Києві буде посилено. Вона розпочнеться 21 березня о 20:00 і триватиме до 7:00 23 березня, тобто до післязавтра. Магазини, аптеки, заправки, установи у цей час працювати не будуть.

«Я звертаюся до киян – не знімайте та не викладайте відео пересування військової техніки, блокпостів, охорони стратегічних об'єктів. Не допомагайте ворогу!» - нагадав мер Києва.