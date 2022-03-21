Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Захищайте легені за допомогою респіраторів FFP2, - Кличко розповів про наслідки нічних обстрілів Києва

Дата публікації
Перегляди
5789
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Захищайте легені за допомогою респіраторів FFP2, - Кличко розповів про наслідки нічних обстрілів Києва

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк

Мер Києва Віталій Кличко розповів, яких руйнувань зазнав Київ внаслідок нічних обстрілів столиці, та порадив киянам виходити на вулицю у респіраторах.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Ворог продовжує атакувати столицю. Вночі рятувальники довго тушили пожежу в Подільському районі, де в результаті обстрілів згорів торговий центр. Пошкоджені 6 житлових будинків, три з них непридатні для життя. 8 людей загинули. Пошкоджені також приміщення двох шкіл та двох дитячих садочків», - заявив Кличко. 

Він також повідомив, що через пожежі після авіаударів в столиці та в області спостерігається забрудненість повітря. 

«Тому не відкривайте вікна. А коли виходите на вулицю – захистіть легені, одягнувши навіть медичний респіратор типу FFP2», - наголосив Кличко.

Він також повідомив, що комендантську годину в Києві буде посилено. Вона розпочнеться 21 березня о 20:00 і триватиме до 7:00 23 березня, тобто до післязавтра. Магазини, аптеки, заправки, установи у цей час працювати не будуть. 

«Я звертаюся до киян – не знімайте та не викладайте відео пересування військової техніки, блокпостів, охорони стратегічних об'єктів. Не допомагайте ворогу!» - нагадав мер Києва.

Дата публікації
Перегляди
5789
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація