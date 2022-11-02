Захищав Україну від перших днів війни: під Бахмутом загинув 50-річний киянин (фото)

Під Бахмутом загинув 50-річний мешканець Києва, який захищав Україну від перших днів війни.

Юрій Романченко загинув 24 жовтня у Бахмутському районі Донецької області.

Прощання відбулося 2 листопада на Бортничанському кладовищі.

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Про це йдеться у повідомленні Дарницької райдержадміністрації.

Зазначається, що Юрій Романченко народився 24 листопада 1972 року у м. Кривий Ріг. Закінчив вісім класів загальноосвітньої школи № 33 у місті Кривий Ріг.

З 1989 року працював учнем автослюсара на автобазі № 16. В 1990-1992 роках проходив службу служив у прикордонних військах України, м. Шегіні та м. Львів. У 1993 році одружився, в 1994 році народилася дочка Марія.

Фото: Фото з соціальних мереж

Від 1995 до 2004 року Юрій працював автослюсарем у Кривому Розі, потім переїхав до Києва, де працював арматурщиком в ТОВ "Юніком Авто". У 2020 році пробував свої сили в стартапі "Павлов Гараж", а останній рік перед війною працював на столичному підприємстві Sauthart.

"Юрій завжди прагнув розвитку, був відповідальним та мав активні життєві позиції. Сприяв перетворенню сміттєзвалища у мікрорайоні Бортничі на мотокрос, допомагав бійцям в АТО, дуже любив тварин, був вірним другом, людиною, нетерпимою до несправедливості. Юрій мав неабияке почуття гумору, проявляв ініціативу, полюбляв все нове й незвичне. Від перших днів війни пішов захищати Київ, адже в столиці була сім’я та сім’ї його друзів… Вічна пам’ять нашому Герою", - йдеться у повідомленні Дарницької райдержадміністрації.

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