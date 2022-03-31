Захищав Україну від 2014 року: у боях під Києвом загинув кіборг "Вальтер"

Засновник фонду "Повернись живим" наголосив, що український захисник не хотів би, щоб українці відчували жаль чи скорботу через його смерть.

У боях під Києвом загинув український кіборг, який брав участь у захисті "Донецького аеропорту" Тарас Коваль з позивним "Вальтер".

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Про це повідомив засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

"Вальтер був сміливим і великим ботаном у зброї. Завжди був готовий дати лекцію, навіть якщо про неї не просили. Чесний, чистий, порядний, простий і хороший хлопець. Десантник. В 2014 пройшов майже все, включно з ДАП. Лишився таким же спокійним флегматом. Не вмів брехати, бо все було написано на його чесному трохи дитячому лиці", - написав Дейнега.

Засновник фонду "Повернись живим" наголосив, що український захисник не хотів би, щоб українці відчували жаль чи скорботу через його смерть. А лише - лють до ворогів.

"Нехай вона проникне в кожну клітину. І що б ви зараз не робили - робіть це краще і більше. Навіть якщо ви просто ходите на роботу. Робіть її найкраще. Платіть податки. Допомагайте армії. Готуйтесь захищати своє місто чи село. Нехай лють випалить в вас страх, слабкість, нерішучість, зневіру. Щоб ваша рука не знала вагання, коли прийде її час", - наголосив Дейнега.

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