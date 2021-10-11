Захищатиме від шуму: у Києві на Оболоні встановили величезний екран з бетону

Висота захисного екрану шість метрів.

У Києві на Оболоні встановили екран з бетону, який захищає мешканців багатоповерхівок від шуму.

Висота екрану шість метрів.

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Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Життя Оболонського району та Мінського масиву".

Екран захищає Мінський масив і ЖК "Міністерський".

"Побудований захисний екран, що відокремлює Мінський масив і ЖК "Міністерський" від шуму окружний. Верхні поверхи він, звичайно, не врятує, але краще, ніж нічого", - зазначають місцеві мешканці.

Нагадаємо, У Києві будується метро на Троєщину, хоча і доволі повільно. Нині ведеться будівництво тунелів.

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