Захищатиме від шуму: у Києві на Оболоні встановили величезний екран з бетону

Висота захисного екрану шість метрів.
У Києві на Оболоні встановили екран з бетону, який захищає мешканців багатоповерхівок від шуму.
Висота екрану шість метрів.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Життя Оболонського району та Мінського масиву".
Екран захищає Мінський масив і ЖК "Міністерський".
"Побудований захисний екран, що відокремлює Мінський масив і ЖК "Міністерський" від шуму окружний. Верхні поверхи він, звичайно, не врятує, але краще, ніж нічого", - зазначають місцеві мешканці.
Нагадаємо, У Києві будується метро на Троєщину, хоча і доволі повільно. Нині ведеться будівництво тунелів.