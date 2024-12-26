Захищала свого собаку: в Києві алабай вчепився зубами в обличчя дівчини

Засуджено власника середньоазійської вівчарки, який залишив собаку без повідця та намордника, внаслідок чого пес покусав 25-річну дівчину.

У Києві середньоазійська вівчарка, яку власник залишив без повідця та намордника, покусала 25-річну дівчину.

Київська міська прокуратура повідомила всі деталі інциденту.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва судом оголошено обвинувальний вирок 50-річному чоловікові, середньоазійська вівчарка якого напала на дівчину. Його визнано винним у необережному спричиненні потерпілій середньої тяжкості тілесного ушкодження (ст. 128 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Прокурор у суді довів, що чоловік, вигулюючи у дворі багатоповерхівки собаку породи середньоазійська вівчарка (алабай), яка віднесена до небезпечних порід собак, зобов`язаний був надіти на неї намордник і тримати на повідці. Натомість власник залишив вівчарку без нагляду, а сам пішов до супермаркету.

Оскільки обвинувачений залишив алабая самого, той, побачивши іншого пса, кинувся на нього. Потерпіла, захищаючи свого собаку, прикрила його собою. В цей час алабай вчепився зубами в обличчя дівчини, спричинивши їй травми середньої тяжкості. Перехожі побачили це та кинулися відтягувати пса від дівчини.

Обвинувачений власник середньоазійської вівчарки визнав свою провину в повному обсязі, добровільно відшкодовує моральну та матеріальну шкоду потерпілій.

Вироком Деснянського районного суду Києва чоловіка засуджено до двох років позбавлення волі та призначено один рік іспитового строку.

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