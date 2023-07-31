Загубився у лісі: на Київщині шукають 6-річного Богдана (фото, прикмети)

Схвильована мама звернулася до поліції, бо самостійні пошуки не дали результату.

На Київщині шукають 6-річного Богдана Кота із Жміївки.

Про це повідомляє поліція Київської області.

31 липня до поліції звернулася схвильована мама та повідомила про те, що близько 13 години у лісі загубився син, а самостійні пошуки не дали результату.

На пошуки Богдана оперативно залучені всі підрозділи поліції Київщини, у тому числі, працівники Вишгородського управління поліції: ювенальна превенція, кримінальна поліція, працівники відділу реагування патрульної поліції, дільничні офіцери поліції, поліцейські офіцери громади та кінологічна служба, а також ДФТГ, орієнтовано громадськість.

Прикмети Богданчика: зріст 100 см, русяве волосся, худорлявої статури, очі блакитні, має вади слуху.

Хлопчик був одягнений у чорні штани, чорну кофта, темно-зелені кросівки.

Богданчик загубився у лісі 31 липня близько 13 години / Фото: Поліція Київської області

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування дитини, просимо одразу повідомити на спецлінію "102" або до Вишгородського управління поліції Київщини за телефоном (04596)-22-065", - просять у поліції.

Нагадаємо, в одному з сіл під Києвом розгорнулася сімейна драма, жертвою якої ледь на стало немовля. Врятувати дитину допомогла службова вівчарка на прізвисько Грім.

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