Загроза знищення РФ Київської ГЕС: генерал-майор запасу СБУ назвав два варіанти, як це можна зробити

Щоб знищити дамби Київської ГЕС та Канівського водосховищ можна тільки, якщо в одну точку цілеспрямовано бити багатьма ракетами або підірвати зсередити, на що Росія неспроможна.

Таку думку висловив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в ефірі "Київ24".

"Ситуація дуже проста - що Каховську дамбу, що Канівську, що Київську дамбу неможливо зруйнувати ззовні. Можливо тільки якщо в одну точку цілеспрямовано бити 20 ракетами. На це навіть Росія при всій міці неспроможна. Зруйнувати можна виключно зсередини - так, як це зробила Російська Федерація, контролюючи Каховську плотину. Тобто підірвати можна, занісши в машинну залу, яка знаходиться нижче рівня води, значну кількість вибухівки. Значну - це йдеться про тонни, 10 тонн точно. Виключно зсередини нижче лінії води можна підірвати, і тоді вона зруйнується, і будуть такі наслідки, які ми бачили в Новій Каховці", - пояснив він.

Нагадаємо, експерт пояснив гучні заяви РФ про те, що Україна нібито готує знищити Київську ГЕС та Канівське водосховище.

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