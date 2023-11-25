Загроза застосування балістики: у Києві та області оголошено повітряну тривогу

У Києві та області оголошено повітряну тривогу.

Існує загроза застосування балістичного озброєння, попередили у Повітряних силах ЗСУ.

"Увага! Київська область - загроза застосування балістичного озброєння! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Тривога також шириться Чернігівською та Сумською областями, а також – Луганською та Донецькою.

Влада закликає не нехтувати сигналами тривоги та негайно прямувати до найближчого укриття.

Зазначимо, російські окупанти у ніч проти 25 листопада випустили по Україні 75 безпілотників типу Shahed. Сили оборони збили 74, з них 66 (+3) – було знищено у Києві та на Київській області.

Окупанти вперше запустили чорні "шахеди"

Водночас журналіст 1+1 Андрій Цаплієнко зазначив, що збитий на Київщині Shahed-136 пофарбований у чорний колір. Це зроблено для зменшення шансів їх виявлення під час нічних атак.

Окупанти почали запускати "Шахеди" чорного кольору / Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Щоб важче було виявити! Ігнат про модернізацію “Шахедів”, які вночі атакували Київ".

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 25 листопада випустили по Україні 75 безпілотників типу Shahed. Сили оборони збили 74, з них 66 (+3) – було знищено у Києві та на Київській області.

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