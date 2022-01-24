Загроза вторгнення Росії: три міжнародні авіакомпанії змінили графік польотів до Києва

Загроза вторгнення Росії: три міжнародні авіакомпанії змінили графік польотів до Києва

Авіаперевізники змінили свій графік польотів 23 січня.

Швейцарська авіакомпанія Swiss, австрійська Austrian Airlines та нідерландська KLM на тлі інформації про можливе широкомасштабне вторгнення Росії до України відмовилися від нічних стоянок у Києві.

Про це свідчить онлайн-радар flightradar24.com, повідомляє avianews.

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За даними порталу, ці три авіаперевізники змінили свій графік польотів 23 січня.

Які рейси переносять або ж зовсім скасовують

23 січня Austrian Airlines виконала за розкладом вечірній рейс OS 667 Відень-Київ. Проте замість нічної стоянки в аеропорту Бориспіль літак одразу повернувся назад до Австрії спеціальним рейсом OS 1402, хоча вранці авіалайнер мав доставити пасажирів з Києва до Відня регулярним рейсом OS 668. Натомість авіакомпанія скасувала цей переліт.

Також Swiss 23 січня відмовилася від вечірнього вильоту рейсу LX 2290 із Цюріха до Києва. Натомість авіакомпанія відправила літак до Києва спеціальним рейсом LX7390 вранці, 24 січня, щоб забрати пасажирів і відразу повернутися назад.

Рейси KLM з номером KL 1387 з Амстердама до Києва скасовуються від 22 січня. Вони передбачали нічну стоянку в Україні із ранковим вильотом назад.

Наразі офіційних коментарів від авіаперевізників, чому вони вирішили змінити графіки польотів - немає.

Зауважимо, авіакомпанії заради безпеки пасажирів користуються системою оцінки ризиків. Якщо вона показує можливість несприятливих подій у регіоні, перевізники змінюють графік польотів, маршрут рейсів або зовсім скасовують перельоти.

Нагадаємо, раніше командувач ООС вислов думку, що Росія може напасти на Україну в лютому - коли завершаться зимові Олімпійські ігри в Пекіні. Також він повідомив, що Росія розмістила поблизу Києва ракети середньої дальності "Іскандер".

Тим часом супутники компанії Maxar Technologies оприлюднили нові кадри українсько-російських кордонів, на яких видно значне збільшення кількості російський військ.

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